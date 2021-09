Q&A POP e speciale Shang-Chi su Twitch il 2 settembre: rispondiamo alle vostre domande

Con l'arrivo di settembre torna anche il consueto appuntamento con il nostro Q&A POP, la sessione di domande e risposte dedicata al mondo del cinema, delle serie TV, degli anime e dei fumetti in compagnia della redazione di Everyeye.it.

Si riparte alle ore 15:00 di giovedì 2 settembre con un'ora di chiacchierata su Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo e atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe che firma il debutto del primo protagonista asiatico del franchise, mentre dalle ore 16:00 inizierà il Q&A vero e proprio in cui risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità sull'industria dell'intrattenimento.

Cosa ne pensate di Shang-Chi? Quali sono le ultime novità a tema film, serie TV e anime che vi hanno colpito maggiormente nelle ultime settimane? Per conoscere la nostra opinione sugli argomenti più disparati, oltre che per i consueti consigli di lettura e visione, non vi resta altro che lasciarci i vostri quesiti nello spazio dedicato ai commenti.

L'appuntamento è come sempre sul canale Twitch di Everyeye: cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola potete iscrivervi, e attivando la campanella riceverete una notifica poco prima dell'inizio delle dirette per non perdervi neanche un minuto di trasmissione. Per supportarci potete inoltre effettuare l'abbonamento (è gratis se siete abbonati ad Amazon Prime): tra i bonus per i supporter ricordiamo le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord di Eveyeye.