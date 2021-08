Q&A POP e Speciale Suicide Squad su Twitch il 5 agosto: lasciate le vostre domande

La redazione di Everyeye.it vi invita ad una nuova puntata del Q&A Pop, la sessione di domande e risposte durante la quale approfondiremo insieme le ultime novità (e non solo) provenienti dal mondo del cinema, delle serie TV degli anime e dei fumetti.

L'appuntamento è alle ore 15:00 di giovedì 5 agosto con un ora di chiacchierata su The Suicide Squad, mentre dalle ore 16:00 partirà il Q&A vero e proprio, come sempre sul canale Twitch di Everyeye.it. Gli argomenti di cui discutere come al solito non mancheranno, soprattutto lato cinema, dato che sono attualmente in programmazione nelle sale anche Jungle Cruise e Fast & Furious 9. Per quanto riguarda gli anime, invece, cresce l'attesa per l'arrivo su Prime Video di Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time, capitolo finale della tetralogia "Rebuild of Evangelion" ad opera di Hideaki Anno.

Quali sono i titoli che attendete di più? Quale novità delle ultime settimane vi ha colpito maggiormente? Per sapere la vostra opinione, senza dimenticare i consigli di lettura/visione, potete lasciarci i vostri quesiti nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

