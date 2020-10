Q&A POP: torna il focus su fumetti, film, serie TV e anime domani alle 15:00 su Twitch

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 12 ottobre, tutti gli appassionati di serie TV, film, anime e fumetti possono partecipare sul canale Twitch di Everyeye al terzo appuntamento con il Q&A POP.

Oltre agli immancabili streaming a tema videoludico, nel palinsesto delle nostre dirette su Twitch si accingiamo quindi ad aprire una nuova finestra informativa sulle ultime novità provenienti dall'industria dell'intrattenimento, come sempre in compagnia della nostra community.

Se desiderate interagire con la redazione di Everyeye o avete dei dubbi da chiarire sulle serie cinematografiche, televisive e fumettistiche che vi stanno più a cuore, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti che trovate in calce alla notizia per lasciarci le vostre domande: le più interessanti troveranno risposta a partire dalle ore 15:00 di lunedì 12 ottobre nell'appuntamento con Alessandro Bruni e Gabriele Laurino.

In attesa di leggere le vostre domande e curiosità, ricordiamo a chi ci segue di effettuare l'iscrizione al nostro canale Twitch per poter essere sempre aggiornati sulle ultime novità tra videogiochi, film, serie TV, anime e fumetti. Iscrivendosi, è poi possibile attivare la campanella che consente di ricevere le notifiche per l'inizio imminente delle trasmissioni.

A chi ci segue, ricordiamo infine che per le ore 18:00 del 12 luglio, il canale Twitch Everyeye ospiterà anche una diretta speciale su Xbox Series X: la maratona in streaming durerà cinque ore e si focalizzerà sulle funzionalità nextgen della console Microsoft, con un approfondimento su DiRT 5 e Yakuza Like a Dragon.