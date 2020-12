Q&A POP su Twitch il 17 dicembre:fumetti, serie TV, film e anime, anticipateci le domande!

Torna il format di Everyeye interamente dedicato al mondo dell'intrattenimento a 360°, tra fumetti, serie TV, film e animazione: la Redazione vi attende per un nuovo Q&A POP!

A partire dalle ore 14:00 di giovedì 17 dicembre, prenderà il via sul Canale Twitch di Everyeye una ricca sessione di domande e risposte sulle più disparate curiosità legate a questi sfaccettati universi. Come sempre, sarete voi a definire il palinsesto della chiacchierata, tramite le vostre domande e quesiti, a cui la Redazione di Everyeye sarà lieta di rispondere durante due ore di diretta Q&A POP. L'invito, come ormai di consueto, è dunque ad anticiparci le vostre domande, sfruttando a piacimento lo spazio disponibile direttamente in calce a questa news. Gli spunti di riflessione siamo certi che non mancheranno, tra le più recenti novità editoriali del mondo a fumetti, il recente annuncio di una serie TV live action dedicata a Yu Yu Hakusho, le nuove puntate di The Mandalorian, la Stagione 2 de L'Attacco dei Giganti, gli innumerevoli annunci di casa Disney e molto, molto altro!

L'appuntamento è dunque fissato perla giornata di giovedì 17 dicembre, tra le maglie del Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 14:00, vi aspettiamo! Come da tradizione, l'invito è quello di iscriversi al canale, così da poter restare aggiornati sulle nostre attività. Cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissione e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione.