Oltre agli appuntamenti per il lancio di Outriders, la redazione di Everyeye si prepara alla nuova puntata del Q&A POP su Twitch: lasciateci le vostre domande su film, serie TV, fumetti e cultura geek.

Dal look di Tommy in Peaky Blinders allo speciale sui 5 nuovi horror da guardare su Netflix, passando per l'approfondimento su Isaiah Bradley di Falcon and the Winter Soldier, gli argomenti da poter trattare nel corso del nostro prossimo appuntamento su Twitch non mancheranno di certo.

Nel corso del nuovo Q&A POP andremo così a sviscerare tutti gli argomenti più caldi tra fumetti, film, anime e serie TV, con lo sguardo rivolto agli eventi e alle passioni che concorrono a plasmare la cosiddetta "cultura geek".

Il nuovo Q&A POP di Everyeye è previsto per le ore 15:00 di giovedì 1 aprile. Servitevi liberamente del modulo dei commenti che trovate in calce a questa notizia per sottoporre le vostre domande o curiosità alla nostra redazione.

