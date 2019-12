Q&A pre natalizio: domande e risposte oggi 24 dicembre alle 16:00!

La redazione di Everyeye non vi lascia soli neppure durante le festività! Per oggi 24 dicembre abbiamo preparato per voi uno speciale Q&A pre-natalizio!

Vi aspettiamo tutti quanti sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 16:00! Prima dell'immancabile abbuffata della Vigilia di Natale, i nostri redattori risponderanno a tutte le vostre domande e soddisferanno ogni curiosità sul mondo videoludico, mai avaro di novità e spunti di riflessione. Le ultime settimane, nonostante l'incombere delle festività, si sono rivelate incredibilmente ricche, e hanno visto il reveal di Xbox Series X, l'annuncio di Resident Evil 3 Remake e la firma di un nuovo ccordo tra CD Projekt RED e Sapkowski, che potrebbe portare alla nascita di un nuovo gioco della serie The Witcher.

Gli argomenti, insomma, non mancano affatto. Se avete domande da porre, potete avvantaggiarvi scrivendole nella sezione dei commenti in basso, le più interessanti verranno lette durante la diretta! In alternativa, potrete intervenire in chat durante la trasmissione: a tal proposito, siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della community di Everyeye. Vi aspettiamo!