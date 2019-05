Q&A, Red Dead Online e The Division 2 le nostre dirette Twitch di oggi

Cancellate tutti gli appuntamenti di oggi, perché vi aspetta una giornata ricchissima sul nostro canale Twitch! D'altronde siamo già a venerdì, e quale miglior modo di iniziare il weekend di non una, non due, ma ben tre live da seguire con noi? Andiamo a scoprire il programma di oggi, dunque.

Si parte alle 16 con una bella sessione di Domande & Risposte: tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogame troveranno finalmente una risposta. Beh, forse non proprio tutte, ma voi intanto cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le migliori saranno lette durante la diretta.

Alle 17 basta domande: si passa all'azione! Caricate i vostri fucili, sellate i vostri cavalli e preparatevi ad affrontare un viaggio nel Selvaggio West di Red Dead Online appena uscito dalla beta. Scopriamo insieme tutte le novità del titolo Rockstar.

Si chiude alle 21 con The Division 2 (l'avete letta tra l'altro la nostra recensione di The Division 2?), una bella sessione sparatutto per concludere degnamente la giornata, in compagnia di Giorno Gaming. Niente male come programma, no?

Ricapitolando allora:



Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Le nostre live le potete seguire in diretta sul nostro canale Twitch. Se invece non avete tempo, nessun problema: le trovate tutte anche sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non avete proprio scuse, insomma!