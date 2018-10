Q&A su Red Dead Redemption 2 in diretta oggi alle 18 su Twitch

Nella giornata di oggi (giovedì 4 ottobre), la redazione di Everyeye ospiterà una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte dedicata a Red Dead Redemption 2, soddisfacendo ogni vostra curiosità sull'attesissimo gioco di Rockstar. La trasmissione andrà in onda alle 18:00 sul nostro canale Twitch.

Dopo essersi recato a Londra per provare Red Dead Redemption 2 in esclusiva italiana, il nostro Francesco Fossetti ospiterà una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte dedicata al nuovo gioco western di Rockstar, rispondendo ad ogni vostra domanda e curiosità sul titolo.

Francesco ha passato un'intera giornata in compagnia del gioco, sviscerando in modo più approfondito le caratteristiche principali della produzione, la mappa esplorabile, le varie attività disponibili e le novità introdotte nel gameplay, come il nuovo sistema di dialogo che ci permette di interagire con tutti i personaggi che popolano il mondo di gioco.

La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch a partire dalle 18:00 di oggi pomeriggio. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Intanto potete sfruttare lo spazio riservato ai commenti per anticipare le vostre domande da sottoporre Francesco durante la trasmissione!