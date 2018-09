Q&A Red Dead Redemption 2 in onda oggi alle 17:00 su Twitch

Quest'oggi abbiamo in serbo per voi un appuntamento Q&A Domande e Risposte davvero speciale, interamente dedicato a quello che probabilmente è il gioco più atteso del momento: siamo parlando di Red Dead Redemption 2!

Abbiamo avuto modo di testarlo con mano per la prima volta in assoluto e siamo pronti parlarvi delle nostre impressioni. A partire dalle ore 17:00, la redazione sarà in diretta sul canale Twitch per rispondere a tutte le vostre domande sul gioco di Rockstar. Gli argomenti non mancano di certo! Nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo avuto modo di conoscere i membri della banda di Dutch Van der Linde e le principali città della Frontiera. Ieri è stato persino svelato Red Dead Online, la componente multiplayer che debutterà in fase Beta un mese dopo il lancio del gioco, fissato su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 ottobre.

Quindi... sotto con le domande! Potete utilizzare il campo dei commenti in fondo a questa notizia oppure intervenire in diretta. I quesiti più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione che, ricordiamo ancora una volta, andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye.



A tal proposito, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima della trasmissione, così non rischierete di mancare. Vi aspettiamo!