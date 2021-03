Q&A con la redazione e il nuovo DLC di The Outer Worlds oggi su Twitch

Anche in questo martedì di metà marzo torna l'appuntamento con il Q&A di Everyeye.it, la giornata di oggi inoltre vede anche la presenza di altre trasmissioni da non perdere sul canale Twitch di Everyeye.it.

Oltre all'appuntamento mattutino con Every Morning in compagnia di Alessandro Bruni, vi segnaliamo anche il gameplay di The Outer Worlds Assassinio su Eridiano, vi mostriamo in anteprima il nuovo DLC del gioco di Obsidian a partire dalle 17:00. Alle 21:00 invece Horror Night con Visage!

L'appuntamento con il Q&A è invece fissato per le 15:00, vi invitiamo dunque ad anticiparci le vostre domande sfruttando lo spazio commenti a disposizione in calce a questa news. Gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft continua a far discutere ma ci sono novità e rumor anche per quanto riguarda gli eventi estivi come l'E3 e Nintendo Switch PRO. Aspettiamo i vostri quesiti nello spazio qui sotto, cercate di essere brevi e concisi, solo così riusciremo a dare spazio a tutti voi.

Appuntamento dunque sul canale Twitch di Everyeye per il Q&A e le altre trasmissioni della giornata, se volete supportare Everyeye.it potete abbonarvi al canale, l'iscrizione è gratis per gli abbonati ad Amazon Prime. Tra i vantaggi, live senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.