Q&A Speciale su DBZ Kakarot: Domande e Risposte (e tanto gameplay) domani su Twitch

Manca davvero poco al lancio di Dragon Ball Z Kakarot e così la redazione di Everyeye.it vi ricorda che domani, 16 gennaio, vi invita a seguirci sul nostro canale Twitch per partecipare a un Q&A Speciale sul prossimo action ruolistico di CyberConnect2 e Bandai Namco.

La sessione di Domande e Risposte a tema DBZ Kakarot partirà alle ore 16:00 di domani, giovedì 16 gennaio, e sarà disponibile in streaming sulle pagine del canale Twitch di Everyeye.it. Il Q&A Speciale vi aiuterà a fare luce sugli elementi principali che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica, tecnica e grafica di questo progetto legato a doppio filo alle opere di Akira Toriyama.

Con l'ausilio delle scene di gameplay provenienti dalle attività free roaming e dalle prime missioni della storia della nuova fatica di CyberConnect2, proveremo così a rispondere a tutti i quesiti e alle curiosità della nostra community. Quanto è profondo il sistema di combattimento? Le abilità speciali dei personaggi sono fedeli a quelle della loro controparte manga e anime? Quale sarà la longevità del gioco tra campagna principale e attività secondarie?

Appuntamento alle 16 di domani, quindi, per partecipare al nostro Q&A su DBZ Kakarot nell'attesa che il kolossal GDR di Bandai Namco arrivi su PC, PS4 e Xbox One per l'ormai imminente 17 gennaio. Qualora foste interessati, qui trovate tutti i riferimenti sulle date di pubblicazione della recensione di Dragon Ball Z Kakarot e sulle dirette streaming che terremo su Twitch per celebrare il lancio del titolo.