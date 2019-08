Q&A Speciale dedicato a Borderlands 3 e FL4K in diretta oggi alle 16:00

Nella giornata di oggi (mercoledì 14 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una speciale sessione di Q&A: Domande e Risposte dedicata a Borderlands 3 e al nuovo personaggio FL4K presentato negli ultimi giorni da Gearbox.

L'ultimo character trailer di Borderlands 3 pubblicato da Gearbox era dedicato proprio a FL4K, uno dei quattro personaggi che i giocatori potranno utilizzare nel corso dell'avventura. FL4K si presenta a tutti gli effetti come un robot cacciatore, un'IA in grado di di domare gli animali e usarli sul campo di battaglia contro i nemici. Inoltre è molto abile nell'arte della furtività e nei colpi di precisione, e si presenta come il personaggio ideale per disorientare i nemici e coglierli di sorpresa.

Se avete ulteriori curiosità su Borderlands 3 e in particolare su FL4K, la nostra redazione sarà felice di rispondere alle vostre domande in merito durante il nuovo Q&A Speciale a tema.

L'appuntamento con il Q&A speciale dedicato a Borderlands 3 e FL4K è previsto per oggi 14 agosto alle 16:00. La trasmissione andrà in onda come di consueto sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Non dimenticate di sfruttare lo spazio riservato ai commenti a fondo pagine per anticipare le vostre domande alla nostra redazione!