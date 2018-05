Q&A Speciale: Domande e Risposte in diretta da Los Angeles domani 16 maggio alle 17:00

Avete dubbi inerenti al mondo videoludico? Cercate disperatamente nuove informazioni sui titoli che attendente di più? Niente paura, domani 16 maggio abbiamo in programma per voi un nuovo appuntamento Q&A: Domande e risposte!

A partire dalle ore 17:00 Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni saranno in diretta da Los Angeles sui nostri canali Twitch e YouTube. Sappiamo cosa vi state chiedendo... cosa ci fanno i nostri prodi redattori in California? Questo lo scoprirete a tempo debito, nel frattempo potete cominciare a porre le vostre domande utilizzando la comoda sezione commenti che trovate in fondo a questa news.

Cogliamo l'occasione per invitarvi ad effettuare l'iscrizione ai nostri canali, si tratta di un requisito essenziale per poter interagire con gli altri membri della nutrita community di Everyeye.it in chat e, soprattutto, per porre i quesiti a Francesco e Alessandro durante la diretta. Grazie alla registrazione, inoltre, potrete ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio della trasmissione, così non rischierete di perdervela!

Appuntamento, quindi, a domani 16 maggio alle ore 17:00! Non potete assolutamente mancare, nel frattempo sotto con le domande!