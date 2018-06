Q&A Speciale E3 dedicato alle esclusive Sony in onda mercoledì 20 giugno

L'E3 2018 è stata un'edizione ricca di sorprese e annunci, ma anche un'ottima occasione per vedere finalmente in azione alcune delle esclusive Sony più attese in assoluto, come The Last of Us Parte 2, Death Stranding, Spider-Man e Ghost of Tsushima.

Abbiamo così ben pensato di organizzare un Q&A Speciale E3 interamente dedicato alle esclusive PlayStation presenti alla fiera losangelina: vi aspettiamo alle ore 17:00 di mercoledì 20 giugno sul nostro canale Twitch, dove risponderemo a tutte le vostre domande e soddisferemo ogni curiosità su The Last of Us Parte 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man e le altre esclusive.

Cominciate a scriverci i vostri quesiti nella sezione commenti qui in basso, la redazione li leggerà durante la trasmissione! In alternativa, potrete anche intervenire ne corso della diretta utilizzando la chat di testo. A tal proposito vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale, è un requisito fondamentale. Grazie alla registrazione potrete anche ricevere una comoda notifica prima dell'inizio del Q&A, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

All'uscita di Spider-Man non mancano molti mesi, dal momento che verrà pubblicato il prossimo 7 settembre. The Last of Us Parte 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima, invece, sono ancora privi di una data d'uscita ufficiale. Quale attendete con maggior impazienza?