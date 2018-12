Q&A Speciale di fine anno e Community Event di Black Ops 4 in diretta su Twitch

Everyeye Live chiuderà in bellezza questa ricchissima annata, che ha visto lievitare a dismisura il numero di appuntamenti in palinsesto, con due trasmissioni assolutamente da non perdere.

Alle ore 16:00 Alessandro Bruni vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per un Q&A speciale di fine anno. Il nostro prode redattore darà una risposta a tutte le vostre domande e soddisferà ogni vostra curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete porre i vostri quesiti intervenendo in chat durante la trasmissione oppure scrivendo nella sezione dei commenti in calce a questa notizia. Sotto con le domande! Alle ore 17:00, invece, la redazione sarà in diretta con il Community Event di Call of Duty: Black Ops 4. Ricordiamo che in questi giorni è attivo il raddoppio dell'esperienza in Multigiocatore e Zombies e dei meriti in Blackout!

Quale miglior modo di salutare il 2018? Vi aspettiamo numerosi! Cogliamo l'occasione per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch, azione indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche, che vi avvertiranno poco prima dell'inizio delle trasmissioni.