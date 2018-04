Q&A: Speciale God of War con Francesco e Alessandro in diretta il 12 aprile dalle 16:00

Il 12 aprile pubblicheremo la recensione del nuovo God of War alle 09:00, per poi ospitare dalle 16:00 dello stesso giorno una speciale sessione di Q&A dedicato all'attesissima avventura di Kratos e Atreus. Francesco e Alessandro risponderanno ad ogni vostra domanda sul gioco.

Il 12 aprile sarà una giornata molto ricca per chi non vede l'ora di giocare con il nuovo God of War per PlayStation 4. Si partirà alle ore 09:00 con la pubblicazione della nostra Recensione, e a distanza di sette ore ospiteremo una spaciale sessione di Q&A a tema in compagnia dei nostri Francesco e Alessandro. La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch a partire dalle 16:00 del 12 aprile, e naturalmente sarà del tutto dedicata a God of War: la nostra redazione sarà ben felice di rispondere a tutte le vostre curiosità sulla nuova avventura di Kratos.

L'appuntamento con il Q&A speciale di God of War è previsto in diretta dalle 16:00 del 12 aprile su Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione sarà inoltre indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.