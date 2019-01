Q&A Speciale Metro Exodus in diretta domani 16 gennaio alle 17:00

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere in azione Metro Exodus, uno dei titoli più attesi in assoluto di questa prima parte del 2019. Oltre ai consueti articoli di approfondimento, la redazione è pronta a parlare del gioco nel corso di una sessione di domande e risposte!

Il Q&A Speciale dedicato a Metro Exodus andrà in onda domani 16 gennaio alle ore 17:00 sul canale Twitch di Everyeye. Durante la diretta i nostri redattori risponderanno a tutti i vostri quesiti sull'atteso titolo di 4A Games e soddisferanno ogni vostra curiosità al riguardo. Potete già cominciare a porre le domande nella sezione dedicata ai commenti in calce a questa news. In alternativa, potrete intervenire durante in chat durante la trasmissione.

A tal proposito, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della diretta.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Metro Exodus verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 febbraio. Pochi giorni fa, abbiamo avuto un assaggio della storia grazie ad un nuovo trailer in italiano. E ora, sotto con le domande!