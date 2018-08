Q&A Speciale QuakeCon dalle 16:00 su Twitch, focus su DOOM Eternal, RAGE 2 e Fallout 76

Nella giornata di oggi (giovedì 16 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una speciale sessione di Q&A: Domande e Riposte dedicato alle novità del QuakeCon 2018. Focus su DOOM Eternal, RAGE 2 e Fallout 76. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 16:00.

Il nostro Alessandro Bruni è stato a Dallas per partecipare in prima persona al QuakeCon 2018, dando uno sguardo ancora più ravvicinato alla line-up Bethesda e intervistando i vari leader dei team di sviluppo impegnati su DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 e sugli altri titoli presenti all'evento.

Durante la speciale sessione del Q&A in programma oggi pomeriggio potrete interagire con la nostra redazione per approfondire le novità emerse dal QuakeCon 2018, ponendo domande sui giochi mostrati e soddisfacendo ogni vostra curiosità sui titoli di punta presentati da Bethesda.

