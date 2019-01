Q&A Speciale The Division 2 in diretta il 17 gennaio alle 18:00

Siamo volati in Svezia negli studi di Massive Entertainment, dove abbiamo finalmente potuto provare con mano Tom Clancy's The Division 2, ed ora siamo pronti a parlarne con voi in una sessione di domande e risposte!

Il Q&A Speciale dedicato a Tom Clancy's The Division 2 andrà in onda il 17 gennaio alle 18:00 sul canale Twitch di Everyeye. Durante la diretta i nostri redattori e GiornoGaming soddisferanno ogni vostra curiosità e risponderanno a tutti i vostri quesiti sul gioco. Potete già cominciare a scrivere le domande nella sezione dei commenti in fondo a questa notizia. In alternativa, potrete utilizzare la chat durante la trasmissione.

Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani, ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 marzo. Quest'oggi, la compagnia francese ha pubblicato il trailer della storia e ha svelato che la Beta Privata si svolgerà dal 7 all'11 febbraio per tutti coloro che preordineranno il gioco.