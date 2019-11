Q&A Stadia, Pokemon Spada e Scudo con Cydonia e tutte le dirette della settimana su Twitch

La settimana appena iniziata sarà ricca di show sul canale Twitch di Everyeye.it: si inizia oggi con il Q&A di Google Stadia e si continua con i live gameplay di Shenmue 3, Red Dead Online e con un nuovo appuntamento dedicato a Pokemon Spada e Scudo condotto da Cydonia.

Lunedì 18 novembre

Ore 16:00 - Outlast 2

Ore 18:00 - Q&A Speciale: Stadia

Ore 21:30 - Call of Duty Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì 19 novembre

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Google Stadia Giochi

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 20 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Red Dead Online

Giovedì 21 novembre

Ore 16:00 - Pokémon Spada e Scudo: Late Game con Cydonia

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 22 novembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Shenmue 3

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever - System Shock 2 feat Be_Frankie

Sabato 23 novembre

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Come sempre potete seguire tutte le nostre live sia in diretta, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Vi aspettiamo!