Q&A Star Wars: domande e risposte sul futuro di Guerre Stellari il 4 maggio

Domani 4 maggio 2021, in occasione dello Star Wars Day, la redazione vi invita a partecipare ad una speciale sessione di domande e risposte tutta dedicata al futuro del franchise targato Lucasfilm: il Q&A prenderà il via alle ore 17:00 sul nostro canale Twitch e andrà avanti fino alle 19:00.

Gli argomenti di cui discutere non mancheranno, dalle pellicole affidate a Patty Jenkins (Rogue Squadron) e Taika Waititi fino ad arrivare alla valanga di serie TV in sviluppo per Disney+, compresa la terza stagione di The Mandalorian e gli attesissimi show dedicati ad Ahsoka Tano e Obi-Wan Kenobi, quest'ultima entrata da poco in produzione con un Ewan McGregor entusiasta di tornare nei panni del leggendario Jedi.

Vi ricordiamo inoltre che proprio il 4 maggio arriva su Disney+ la premiere di Star Wars: The Bad Batch, nuova serie animata creata da Dave Filoni che farà da sequel/spin-off a The Clone Wars. La serie, lo ricordiamo, seguirà le vicende della squadra di cloni potenziati conosciuta come Clone Force 99 dopo gli eventi dell'Ordine 66.

Quali sono i titoli di Star Wars che attendete di più? Come sempre, se desiderate sapere la nostra sul futuro di Guerre Stellari non dovete fare altro che servirvi dello spazio dedicato ai commenti per sottoporre tutti i vostri quesiti alla redazione. Non dimenticate che, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it e attivando la campanelle, riceverete le nostre notifiche poco prima dell'inizio della diretta. Se lo desiderate, inolte, potete supportarci abbonandovi al canale gratuitamente tramite Amazon Prime.