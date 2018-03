Q&A Tech con Alessio Ferraiuolo e Todd in diretta oggi pomeriggio alle 16:00

Nella giornata di oggi (giovedì 22 marzo)) i canalidi Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione dia tema tech in compagnia di Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli.

Nuovi Smartphone, PC, accessori, hardware, lo scandalo Facebook e l'incidente della Uber Car, le novità di cui parlare in ambito Tech certamente non mancano! Potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, troveranno risposta durante la trasmissione.

La diretta condotta da Alessio e Tommaso andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 16:00 su Twitch e YouTube, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante la diretta.