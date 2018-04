Q&A Tech con Alessio e Todd in diretta domani dalle 16:00

Nella giornata di domani (lunedì 9 aprile) i nostri Alessio Ferraiuolo e Todd si riuniranno in diretta dalle 16:00 per una nuova sessione di Q&A Tech, mostrando con l'occasione il nuovo Razer Phone. La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube.

Con l'occasione, dunque, i nostri Alessio Ferraiuolo e Tommaso "Todd" Montagnoli vi mostreranno in diretta il nuovo Razer Phone, interessante smartphone realizzato dall'azienda californiana con un target ben preciso in mente: quello dei giocatori più esigenti. Si tratta indubbiamente di un device molto interessante per chi è in cerca di un cellulare potente e versatile, con un occhio di riguardo verso i giochi e le app più impegnative da gestire.

L'appuntamento con il Q&A Tech di Everyeye.it è previsto per domani (lunedì 9 aprile) a partire dalle ore 16:00. La trasmissione andrà in onda come di consueto su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione è inoltre indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live, così da porre le vostre domande durante la diretta.

A fondo pagina trovate il player video del nostro canale Twitch dove seguire in diretta la trasmissione di domani. Non mancate all'appuntamento!