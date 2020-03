Q&A Tech in diretta venerdì 13 Marzo alle 14:00 su Twitch

In questo periodo in cui abbiamo espanso la nostra programmazione settimanale per tenervi compagnia, torna il nostro appuntamento con il Q&A a tema tech. La data da segnare sul calendario è quella di domani, venerdì 13 Marzo, alle ore 14:00.

A tenervi compagnia il caporedattore della sezione magazine, Alessio Ferraiuolo, e lo staff di Everyeye, che risponderà alle vostre domande e curiosità su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo, informatica ed anche l'hardware da gaming.

Sarà l'occasione giusta per parlare delle ultime novità in arrivo dal fronte smartphone, tra cui ia presentazione di Huawei P40 del 26 Marzo che, come noto, si terrà solo a porte chiuse a causa dell'epidemia di Coronavirus. Le ultime indiscrezioni, inoltre, parlano di un possibile rinvio per il lancio di iPhone SE2 per la medesima ragione.

Come di consueto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio. La registrazione è necessaria anche per inviare le domande, che potete ovviamente mandare anche tramite i commenti a questa notizia. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vi aspettiamo!