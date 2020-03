Q&A Tech in diretta domani 18 Marzo alle 14:00 su Twitch

Torna l'appuntamento con il Q&A Tech. Alle 14 di domani, mercoledì 18 Marzo 2020, sul nostro profilo ufficiale Twitch andrà in onda la nuova sessione di domande e risposte con la redazione della sezione tech del sito.

A rispondere alle vostre questioni ci sarà Alessio Ferraiuolo, il responsabile della sezione magazine, pronto a fugare ogni curiosità su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica di consumo, informatica ed anche hardware da gaming. In una settimana caratterizzata dall'emergenza Coronavirus in Italia, sarà l'occasione giusta per parlare dell'hardware next gen della nuova Xbox Series X, di cui abbiamo discusso in un ampio approfondimento pubblicato su queste pagine.

In settimana è anche stato annunciato il lancio dei nuovi TV LCD 4K HDR di Sony, con diagonali da 43 ad 85 pollici. Insomma, siamo pronti a tenervi compagnia in questi pomeriggio di Marzo trascorsi all'interno delle mura casalinghe. Ricordiamo che il Q&A sarà visibile sul nostro canale Twitch, a cui vi invitiamo ad iscrivervi per ricevere la notifica pochi minuti prima del via. Nel frattempo, potete già iniziare ad inviare le domande! Vi aspettiamo!