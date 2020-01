Q&A Tech in diretta giovedì 23 gennaio dalle 16:00 su Twitch

Torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Giovedì 23 Gennaio 2020, dalle ore 16:00 sarà possibile seguire sul nostro canale ufficiale Twitch la nuova sessione di domande e risposte con la redazione di Everyeye Tech. Presente il caporedattore della sezione magazine, Alessio Ferraiuolo.

Questo nuovo Q&A arriva in un periodo frenetico per il mercato degli smartphone e della tecnologia. Mancano ormai poche settimane all'evento Unpacked 2020 di Samsung, nel corso del quale il colosso coreano dovrebbe presentare la nuova generazione di smartphone top di gamma, i Galaxy S20 ed il nuovo Galaxy Z Flip pieghevole che, a giudicare dai rumor emersi nelle ultime ore, non dovrebbe essere economico come sperato da molti.

A marzo con ogni probabilità Apple svelerà il nuovo iPhone SE 2: è di oggi un nuovo rapporto di Bloomberg secondo cui il colosso di Cupertino toglierà il velo dallo smartphone economico nel terzo mese dell'anno. Il dispositivo dovrebbe sfoggiare uno schermo da 4,7 pollici, racchiuso in una scocca molto simile ad iPhone 8, e sarà basato sul processore A13 che abbiamo avuto modo di vedere all'opera nei nuovi iPhone 11. Niente Face ID per iPhone SE 2, che con ogni probabilità continuerà ad utilizzare il pulsante Home fisico con Touch ID.

