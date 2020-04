Q&A Tech domani 22 Aprile alle 14: inviateci le vostre domande!

Puntuale come ogni mercoledì, eccoci pronti a rinnovare il nostro appuntamento settimanale con il Q&A Tech, in programma domani 22 Aprile alle ore 14 sul nostro canale ufficiale Twitch, dove vi terremo compagnia per circa un'ora rispondendo alle vostre domande sul mondo dell'elettronica ed informatica.

A rispondere alle domande ci sarà come sempre Alessio Ferraiuolo, il caporedattore della sezione Tech di Everyeye, insieme a Todd.

Insieme, discuteremo dei temi principali che ci hanno accompagnato negli ultimi sette giorni: dalla presentazione del nuovo iPhone SE all'annuncio del prezzo italiano dell'atteso TV OLED CX da 49 pollici, che potrebbe configurarsi come uno dei protagonisti del mercato nei mesi a venire.

Come sempre, risponderemo a tutte le vostre domande anche su schede madri, schede video, monitor e tutto quanto concerne il mondo dell'hardware per PC.

Il Q&A potrà essere seguito sul nostro canale Twitch, a cui rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi per ricevere tempestivamente la notifica. In attesa della live, potete inviare le vostre domande attraverso la sezione commenti.