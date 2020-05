Q&A Tech domani 22 Maggio 2020 alle 14:00 su Twitch

Torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Domani pomeriggio, venerdì 22 Maggio alle 14:00, vi terremo compagnia sul nostro canale Twitch per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dell’elettronica di consumo ed informatica.

A farvi compagnia ci sarà Alessio Ferraiuolo, il caporedattore della sezione tech, insieme alla redazione di Everyeye. Parleremo delle ultime novità in ambito TV, smartphone ed hardware per PC, e come sempre fugheremo i vostri dubbi su eventuali nuovi acquisti e sulle questioni tecniche legate alle componenti delle console di nuova generazione.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti per inviare le vostre domande, ma vi consigliamo di iscrivervi al canale ufficiale Twitch di Everyeye ed attivare le notifiche per ricevere un remainder pochi minuti prima del via della diretta. Vi aspettiamo!