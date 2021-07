Q&A Tech, Everyeye live dalle 15:00 su Twitch: anticipateci le vostre domande!

Nuovo mercoledì è sinonimo di un nuovo appuntamento con le rubriche e i format che contraddistinguono il palinsesto settimanale del Canale Twitch di Everyeye.

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, ritorna in particolare live il Q&A Tech, sessione di domande e risposte interamente dedicato al vasto universo della tecnologia. La Redazione di Everyeye, rappresentata per l'occasione dai nostri Alessandro Bruni e Riccardo Arioli Ruelli, sarà in diretta a partire dalle ore 15:00, per offrire consigli, pareri e soddisfare eventuali curiosità sul mondo tech, in ambito gaming e non.



L'ordine del giorno della diretta sarà plasmato come di consueto dalle domande della community. Per questa ragione, sin da ora, è possibile anticiparci i quesiti che desiderate proporre alla Redazione. A questo scopo, la sezione commenti presente in calce a questa news è a vostra completa disposizione!

L'appuntamento è quindi fissato per le ore 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye. Come di consueto, vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore: in questo modo avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione. Per coloro che desiderano supportare attivamente le nostre dirette, ricordiamo inoltre che è possibile abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.