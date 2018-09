Q&A Tech in diretta alle 16:00 di domani sul canale Twitch di Everyeye

Nella giornata di domani (giovedì 20 settembre), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova sessione di Q&A Tech: la nostra redazione si riunirà a partire dalle 16:00 per rispondere ad ogni vostra domanda e curiosità sul mondo della tecnologia.

Gli argomenti di cui parlare non mancheranno, a partire dal corposo aggiornamento introdotto con iOS 12 che abbiamo avuto l'occasione di testare con mano. Nel corso della trasmissione, ovviamente, i nostri spettatori potranno interagire con la redazione per porre le loro domande, chiedendo pareri e delucidazioni sulle ultime novità in ambito Tech. Ricordiamo che la trasmissione andrà in onda domani 20 settembre in diretta a partire dalle 16:00.

Come sempre vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Ricordatevi di sfruttare lo spazio riservato ai commenti per anticipare le vostre domande alla nostra redazione!