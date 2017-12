Q&A Tech in diretta su Twitch e YouTube giovedì 21 dicembre dalle 16:00

Nella giornata di domani (giovedì 21 dicembre) i canalidi Everyeye.it ospiteranno una sessione diin compagnia dei nostri Alessio Ferraiuolo (responsabile tech Everyeye.it) e Todd. La diretta andrà in onda a partire dalle ore 16:00.

Le novità di cui parlare certamente non mancheranno, con un occhio di riguardo sulle novità smartphone di fascia alta. L'appuntamento con il Q&A Tech di Everyeye.it è previsto per giovedì 21 dicembre dalle 16:00: la trasmissione andrà in onda come di consueto su YouTube e sul nostro canale Twitch.

Come sempre, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch e su YouTube per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante la diretta.