Q&A Tech oggi 1 Aprile alle 14:00 in diretta su Twitch

Puntuale come ogni mercoledì, si rinnova il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Quest'oggi, 1 Aprile 2020, alle ore 14:00 su Twitch andrà in onda la consueta sessione di domande e risposte su tutto quanto concerne il mondo dell'informatica ed elettronica.

A farvi compagnia ci sarà Alessio Ferraiuolo, il caporedattore della sezione tech, che come sempre sarà accompagnato dalla redazione di Everyeye.

Quella da poco conclusa è stata una settimana molto movimentata dal fronte degli smartphone: Huawei ha presentato i nuovi P40, ma hanno visto la luce anche gli Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro ed Mi 10 Lite 5G. Sempre il colosso cinese ha annunciato l'arrivo in Italia di Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici, il televisore 4K con supporto HDR10+, Dolby Audio e DTS-HD che sarà disponibile a 649,99 Euro.

Il Q&A potrà essere seguito come sempre sul nostro canale Twitch, per cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi per ricevere la notifica pochi minuti prima del via.

In attesa della diretta, però, potete iniziare ad inviare le vostre domande attraverso la sezione commenti. Vi aspettiamo alle 14!