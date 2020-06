Q&A Tech oggi alle 14:00 su Twitch, aspettiamo le vostre domande!

Torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech, insieme alla redazione di Everyeye Tech. Oggi, 17 Giugno 2020, alle 14:00 andrà in onda sul nostro canale Twitch il Q&A in cui risponderemo a tutte le vostre domande sul settore hi-tech.

Si è infatti aperta la settimana che ci porterà alla conferenza d'apertura della WWDC 2020 di Apple, l'evento annuale che il colosso di Cupertino quest'anno terrà solo in streaming a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, e che probabilmente vedrà la presentazione dei nuovi sistemi operativi per il comparto mobile, indossabile e PC.

Novità anche per il comparto hardware: nella giornata di ieri AMD ha annunciato i processori Ryzen 3000XT, in arrivo sul mercato a luglio. Sempre qualche ora fa, Sky ha presentato Sky WiFi, la propria offerta per la banda ultralarga basata sull'infrastruttura FTTH di Open Fiber, già attivabile in 26 comuni italiani.

La diretta partirà alle ore 14:00 sul nostro canale Twitch, a cui vi invitiamo ad iscrivere per ricevere tutte le notifiche. Nel frattempo però potete inviare le prime domande direttamente nella sezione commenti, sotto questa notizia.