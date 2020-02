Q&A Tech oggi pomeriggio alle 17:00, aspettiamo le vostre domande!

Torna oggi pomeriggio l'appuntamento con il Q&A sulla tecnologia di Everyeye.it. Dalle ore 17:00 alle 18:00 la redazione tech risponderà a tutte le vostre domande e curiosità, aspettiamo i vostri quesiti!

Questo nuovo Q&A arriva in un periodo frenetico per il mercato degli smartphone e della tecnologia. Mancano pochissime ore all'evento evento Unpacked 2020 di Samsung dedicato alla presentazione dei nuovi top di gamma del colosso coreano, tra cui il Galaxy S20.

Spazio anche al Mobile World Congress di Barcellona, fiera dedicata al mondo della telefonia che sta vivendo in queste ore un momento difficile per la decisione di colossi asiatici come LG e Sony di non partecipare alla kermesse per ridurre al minimo i rischi legati al Coronavirus. E ancora spazio agli ultimi rumor su CPU, GPU, PC Gaming e tanto altro ancora!

Come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, aspettiamo le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti! e vi diamo appuntamento alle 17:00 di oggi pomeriggio, lunedì 10 febbraio.