Q&A Tech e Rainbow Six Siege in diretta oggi dalle 16:00

Nella giornata di oggi (lunedì 7 Maggio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione Q&A Tech e un nuovo live gameplay di Rainbow Six Siege. Le due dirette andranno in onda oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:00.

Si parte alle 16:00 con una nuova sessione di Q&A Tech in compagnia dei nostri Alessio Ferraiuolo e Tommaso "Todd" Montagnoli, occasione in cui si parlerà delle ultime notizie in ambito tech e in generale delle novità più interessanti. Come sempre, durante la trasmissione siete invitati a porre le vostre domande alla redazione, così da soddisfare ogni vostra curiosità sull'argomento.

Si prosegue poi alle 21:00 di stasera con una nuova diretta gameplay di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, in compagnia di Rapid Nade. Con oltre 30 milioni di utenti registrati su tutte le piattaforme, lo shooter tattico di Ubisoft continua a confermarsi un gioco di grande successo, oltre che un titolo multiplayer ottimamente supportato.

