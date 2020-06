Q&A Tech Speciale TV gaming domani alle 14:00, aspettiamo le vostre domande

La redazione della sezione Tech di Everyeye.it vi invita a un appuntamento speciale che si terrà nella giornata di domani 3 giugno 2020. In particolare, ci sarà una puntata della consueta sessione di domande e risposte a tema tecnologico, ma questa volta il tema principale saranno i televisori per il gaming.

Infatti, nell'ultimo periodo l'interesse riguardante questo settore è molto alto, anche a causa del prossimo arrivo delle console nextgen. Abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine una dettagliata guida relativa a quale televisore 4K scegliere in vista di PS5 e Xbox Series X, realizzato dal responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye, Alessio Ferraiuolo, che sarà in diretta, insieme a Tommaso "Todd" Montagnoli, pronto a rispondere ai vostri dubbi.

A proposito: come al solito, vi invitiamo a lasciare nello spazio dei commenti le domande, in modo che Alessio e Todd possano partire sin da subito dai vostri "input". Solitamente la priorità viene data proprio alle domande presenti qui sotto. Vi ricordiamo che per commentare sul sito è necessario essere iscritti a Everyeye.

La diretta si terrà a partire dalle ore 14:00, ovviamente sul nostro canale Twitch ufficiale. Lì è presente una chat attraverso la quale sarà possibile interagire con Alessio e Todd nel corso della live streaming. È necessario essere iscritti alla piattaforma Twitch per poter utilizzare questa funzionalità.

Per il resto, vi ricordiamo che potete trovare il palinsesto delle dirette di Everyeye direttamente nella home page del nostro portale oppure nella descrizione del nostro canale Twitch (lì è presente un "calendario" settimanale).

Per quanto riguarda le repliche delle live streaming di Everyeye, potete rivedere tutte le dirette tramite la sezione "Video" del nostro canale Twitch oppure tramite il canale YouTube Everyeye On Demand. Inoltre, in alcuni casi, realizziamo anche delle news con incorporata la replica.