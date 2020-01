Q&A, Temtem e Destiny 2 nelle live di oggi su Twitch

Ogni giorno, il palinsesto del Canale Twitch di Everyeye.it vi offre diversi modi per passare insieme la giornata, con tanti appuntamenti da non perdere. La giornata di oggi non fa eccezione, anche perché, come spesso accade, i protagonisti sarete voi.

Si parte infatti alle 16 con una sessione di Domande e Risposte. Visti i recenti rinvii e i tanti avvenimenti del mondo videoludico degli ultimi giorni, siamo sicuri che avrete diversi quesiti da porci: cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 19 poi spazio a Temtem, nuovo GDR online di CremaGames ispirato ai Pokémon e alle meccaniche di Animal Crossing. Con due "genitori" così non c'è dubbio che sia un gioco "catchy", per cui potrà sicuramente essere interessante scoprirlo insieme a Cydonia (qui trovate il trailer di Temtem se volete qualche anticipazione).

Si chiude poi alle 21.30 con una bella sessione di Destiny 2 insieme a Giorno Gaming: niente di meglio per chiudere la giornata, no?

Ricapitolando:

Martedì 21 gennaio

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 19:00 - Temtem feat. Cydonia

Ore 21:30 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Potete seguire tutte le nostre dirette sia live sul canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.