Q&A Games torna oggi alle 15:00 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Il mese di dicembre si apre all'insegna di un nuovo appuntamento con il Q&A Games di Everyeye, con la Redazione a vostra disposizione per domande, consigli e curiosità.

Previsto per la giornata di oggi - giovedì 1 dicembre 2022 -, l'appuntamento prenderà il via alle ore 15:00 in punto. Ad ospitare la diretta sarà ovviamente il canale Twitch di Everyeye, per due ore da trascorrere in compagnia. Sin da ora, è dunque possibile indirizzare le vostre domande alla Redazione: per farlo, potete sfruttare lo spazio commenti presente in calce a questa stessa news.

Con i The Game Awards 2022 alle porte, i temi di discussione certamente non mancano, tra conferme, come la presenza di Tekken 8 ai Game Awards, e indiscrezioni. Tra i papabili annunci che potrebbero avere luogo sul palco calcato da Geoff Keighley, trovano ad esempio spazio la data di lancio di Final Fantasy XVI e il reveal del tanto chiacchierato nuovo gioco di Hideo Kojima. Spazio inoltre alla competizione per il titolo di Gioco dell'Anno e per tutte le altre categorie previste dalla competizione. Oltre a pesi massimi del calibro di Elden Ring e God of War: Ragnarok, le candidature hanno riservato attenzione anche a ulteriori gioielli videoludici dell'ultimo anno, dal travolgente Immortality al delizioso Tunic.



In attesa dell'avvio del Q&A Gaming odierno, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore. Vi aspettiamo a partire dalle ore 15:00!