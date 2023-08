Q&A Gaming di Everyeye oggi live su Twitch dalle 15:00: lasciateci le vostre domande!

Dopo aver dato luce alla recensione completa di Baldur's Gate 3 e aver festeggiato l'arrivo in redazione del codice di Starfield, non c'è momento migliore per una nuova sessione di Q&A Gaming!

La redazione vi attende dunque quest'oggi - venerdì 18 agosto 2023 - per un ricco appuntamento all'insegna dell'attualità videoludica. A partire dalle ore 15:00 in punto, il canale Twitch di Everyeye ospiterà una diretta dedicata alle domande e alle curiosità della community, che potrà rivolgere i propri quesiti direttamente alla redazione. La chiacchierata si protrarrà per due ore circa, con la possibilità di affrontare numerose tematiche.

In vista della Gamescom 2023 non mancano peraltro all'appello rumor e indiscrezioni di cui discutere, tra un nuovo trailer misterioso in lavorazione in quel di Kojima Productions, voci di corridoio sul reveal di Nintendo Switch 2 e di PlayStation 5 Slim e tanto altro ancora. Vi invitiamo dunque a raggiungerci sul canale Twitch di Everyeye nel pomeriggio di oggi, per qualche ora di estate videoludica da trascorrere in compagnia! Sin da ora, potete anticiparci le vostre domande, sfruttando lo spazio commenti in calce a questa news.



Come di consueto, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Chi desidera sostenere attivamente il nostro palinsesto può invece abbonarsi al canale Twitch di Everyeye, anche gratis con Amazon Prime.