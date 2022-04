Q&A Gaming oggi su Twitch, aspettiamo le vostre domande sui videogiochi

Torna anche questa settimana il Q&A Gaming con la redazione di Everyeye; avete qualche domanda sulle ultime uscite? Volete sapere il parere della redazione sul vostro gioco preferito? Sentite il bisogno di commentare insieme gli ultimi rumor del mercato videoludico? Allora questo è l’appuntamento che fa per voi.

Come sempre, durante le due ore di live, oltre a fornire le risposte alle vostre domande si parlerà degli argomenti più caldi di questo periodo come l’annuncio dell’attesissimo ritorno di Ron Gilbert e della sua creatura Monkey Island, la presentazione dei nuovi piani di Sony per i suoi servizi e tanti altri temi. Vi invitiamo, come da abitudine, a lasciare le domande nell’apposito spazio dei commenti sotto questa news, chiedendovi gentilmente di essere sintetici per lasciare spazio a tutti.

L’appuntamento è quindi per martedì 5 aprile alle ore 15.00 sul canale Twitch di Everyeye.it; se volete interagire con la redazione e rimanere sempre aggiornati sul palinsesto settimanale delle dirette vi basterà cliccare sull’icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo in live!