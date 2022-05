Q&A Gaming: rispondiamo alle vostre domande su Twitch dalle 15:00

Una nuova edizione del Q&A Gaming con la redazione di Everyeye è pronta per andare in onda. Se avete domande e curiosità sulle ultime novità legate al mondo dei videogiochi, come nuove uscite, pareri sui giochi più recenti e commenti sugli ultimi rumor, la nostra live soddisferà tutte le vostre curiosità in merito.

Durante la diretta il focus sarà ovviamente rivolto ai temi più caldi del momento, come ad esempio gli imminenti eventi digitali che animeranno il prossimo mese di giugno: tra l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, ma anche il PC Gaming Show e la Summer Game Fest, le prossime settimane vedranno un concentrato di annunci e aggiornamenti massiccio nonostante la cancellazione dell'E3 2022, e sarà dunque un periodo molto importante per capire cosa attendersi da qui al prossimo futuro in ambito videoludico.

Spazio dunque a ipotesi, pareri e speculazioni, che potrete chiedere direttamente alla nostra redazione così da farvi una prima idea su cosa attendersi non solo da questi eventi, ma anche dal resto del 2022, vicino al giro di boa. Come sempre vi chiediamo giusto di essere il più possibile sintetici con le vostre domande in modo così da lasciare spazio a tutti e scoprire così ancora più risposte ai vostri numerosi quesiti, da lasciare come di consueto nello spazio dei commenti sotto a questa news.

Vi aspettiamo dunque venerdì 27 maggio alle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessuna diretta e sorpresa.