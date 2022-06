Q&A Gaming, spazio alle vostre domande: Everyeye oggi su Twitch dalle 15:00!

Con i tantissimi annunci del PlayStation State of Play trasmesso da Sony nella notte tra 2 e 3 giugno 2022, si è a tutti gli effetti aperta la stagione dell'E3 2022.

In vista dell'avvio ufficiale del coverage transoceanico di Everyeye, il primo appuntamento con la ricca stagione videoludica estiva è in programma per la giornata odierna. A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 3 giugno 2022, la nostra Redazione vi attende infatti sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, reduce da un'intesa maratona di 48 ore.

Tra l'annuncio di Resident Evil 4 Remake, il reveal della finestra di lancio di Final Fantasy XVI, la data di uscita di Stray e il nuovo gameplay trailer di Horizon: Call of the Mountain per PlayStation VR 2, è tempo di discutere insieme delle ultime novità del mondo dei videogiochi. Non poteva dunque mancare una ricca sessione di Q&A Gaming, con la Redazione pronta a commentare gli ultimi annunci e a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità.



L'appuntamento è dunque per le ore 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye. Sin da ora, potete anticiparci le vostre domande, sfruttando lo spazio commenti disponibile in calce a questa news. Per interagire in diretta con la Redazione, lo ricordiamo, è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Per chi desidera supportare attivamente il palinsesto, ricordiamo anche la possibilità di abbonarsi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.