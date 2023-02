Q&A Gaming torna mercoledì 22 febbraio: Everyeye risponde alle vostre domande!

Sulla scia del debutto della realtà virtuale a marchio PlayStation VR2 e dell'inarrestabile successo commerciale di Hogwarts Legacy, è tempo di dare il bentornato al Q&A Gaming di Everyeye.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio 2023, la redazione è infatti pronta ad accogliervi sui lidi del canale Twitch di Everyeye, per una ricca sessione di domande e risposte. L'appuntamento in diretta prenderà il via alle ore 15:00 in punto, per poi protrarsi sino alle 17:00. In queste due ore, sarà il pubblico a decidere la scaletta della diretta, grazie alle domande avanzate dagli appassionati alla nostra redazione.

Come da tradizione, potete anticiparci sin da ora le vostre domande e curiosità, approfittando della sezione commenti disponibile direttamente in calce a questa news. Per chi invece preferisce intervire durante la diretta Twitch, ricordiamo che per interagire con la redazione è sufficiente essere iscritti al canale Twitch di Everyeye. Per provvedere, basta cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore.



Tra l'imminente debutto di PlayStation VR2, Horizon: Call of the Mountain, Atomic Heart e tanto altro, siamo certi che i temi da approfondire durante la diretta saranno moltissimi. Vi invitiamo dunque a raggiungerci alle 15:00 di mercoledì 22 febbraio 2023: vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye!