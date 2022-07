Q&A POP il 14 luglio su cinema, serie TV e fumetti: aspettiamo le vostre domande!

Nuovissimo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye che anche giovedì pomeriggio cercherà di trascorrere del tempo in compagnia di tutti voi iscritti al canale per cercare di rispondere alle vostre domande e curiosità riguardanti il vastissimo mondo del cinema, delle serie televisive e dei fumetti. Mondi che sempre più spesso dialogano tra loro.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP avrà luogo domani 14 luglio 2022 dalle 15 alle 16 sul canale Twitch di Everyeye: come sempre, nel corso della diretta ci sarà modo per approfondire tutti gli argomenti più chiacchierati della settimana, dal clamoroso finale di stagione di Ms. Marvel all'arrivo su Netflix della serie tratta da Resident Evil che sta già facendo storcere il naso a tutti, passando poi anche per le reazioni all'arrivo in sala di Thor: Love and Thunder, del regista visionario Taika Waititi, e per le nomination ai Premi Emmy 2022, che hanno visto le serie Marvel di Disney+ in prima fila (sono addirittura 8 le nomination di Moon Knight).

Di questo e tanto altro parleremo nel corso del nostro Q&A POP: per partecipare attivamente, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo. Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.

Cosa vi ha maggiormente colpito di queste ultime settimane? A proposito, cosa ne pensate dei commenti di Mickey Rourke su Tom Cruise? L'interprete di The Wrestler e Iron Man 2 ha definito il collega un "attore irrilevante".