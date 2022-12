Q&A POP, alle 15.00 lo speciale Avatar 2 per rispondere alle vostre domande sul sequel!

Ieri è stato il giorno dell'uscita nelle sale cinematografiche dell'attesissimo sequel di Avatar, dal titolo Avatar: La via dell'acqua, diretto da James Cameron, tredici anni dopo il primo film del franchise. E proprio in occasione dell'arrivo del film nelle sale oggi è in programma un nuovo appuntamento della Q&A POP.

Insieme alla redazione di Everyeye potrete approfondire il tema legato a La via dell'acqua, con le domande da poter rivolgere durante la live e qualsiasi curiosità sul film vogliate soddisfare.



Prodotto da 20th Century Fox e diretto da James Cameron, Avatar: La via dell'acqua è il primo sequel del franchise iniziato nel 2009 con l'uscita nelle sale di Avatar, tutt'oggi il film con il maggior incasso nella storia del cinema.

Per l'occasione sono tornati alcuni volti noti del primo capitolo come Sam Worthington nei panni di Jake Sully, Zoe Saldana nel ruolo di Neytiri e Sigourney Weaver in quello di Kiri al fianco di Stephen Lang nel ruolo del colonnello Miles Quaritch. Tra le new entry spicca il nome del premio Oscar Kate Winslet. Ecco il trailer ufficiale di Avatar 2.



Siete pronti a tuffarvi nel mondo di Pandora con la nostra redazione? Lo Speciale Avatar 2 di oggi lascerà comunque spazio ad altre domande e curiosità che non riguardano il film di Cameron. L'appuntamento è dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e nel frattempo potete lasciare le vostre domande nel box dei commenti di questa news. Ricordatevi di attivare la campanella sul nostro canale che vi permetterà di essere sempre aggiornati sulle novità e l'inizio delle live. L'iscrizione è gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.