Q&A POP il 16 giugno 15:00, lasciateci qui le vostre domande per la diretta

Come conferma puntuale la programmazione aggiornata del canale Twitch di Everyeye, questo giovedì pomeriggio è di nuovo tempo di Q&A POP, il consueto appuntamento con la nostra redazione durante il quale risponderemo, come sempre, alle vostre domande a tema film, serie TV, fumetti, anime e cultura nerd in generale.

Domani giovedì 16 giugno 2022, dalle ore 15:00 alle 17:00, la redazione di Everyeye sarà dunque a vostra disposizione per due ore di chiacchiere in libertà sul mondo dell'intrattenimento, a partire ovviamente dalle domande della nostra community, tra curiosità, riflessioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda la cultura geek.

Come sempre, per chiunque di voi desiderasse avere il nostro parere sugli argomenti del momento, l'invito è quello a servirvi dello spazio riservato ai commenti in calce a quest'articolo per sottoporre tutti i vostri quesiti alla redazione. Gli argomenti di cui parlare, anche stavolta, non mancano di certo: dal possibile licenziamento di Amber Heard da Aquaman alla nuova Harley Quinn di Lady Gaga, passando per le critiche a Obi-Wan Kenobi e l'arrivo della seconda stagione di Squid Game.

