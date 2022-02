Q&A POP il 24 febbraio: inviate le vostre domande su cinema, serie TV, fumetti e anime

Nuovo appuntamento giovedì 24 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con il Q&A POP insieme alla redazione di Everyeye, pronta a rispondere alle vostre domande sul mondo del cinema, serie tv, anime e fumetti. Un'ulteriore occasione per condividere l'innata passione per il mondo dell'intrattenimento.

Domani insieme ai redattori di Everyeye avrete l'occasione di approfondire le principali tematiche di attualità che riguardano il mondo del cinema e non solo. Come sempre verrà lasciato il giusto spazio alle domande della community, cercando di approfondire le dinamiche maggiormente interessanti che riguardano il settore dell'entertainment.



Ci sarà spazio per le novità sull'uscita della serie Halo, dal 28 marzo su Sky, così come i film che arriveranno nel mese di marzo sul grande schermo. Da un lato l'attesissimo The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne e Paul Dano nei panni dell'Enigmista. Dall'altro Morbius con Jared Leto e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch.



Senza tralasciare naturalmente il mondo dell'anime e dei fumetti. Cercheremo di raccontarvi al meglio le novità di ogni settore, fornendo le risposte adeguate a tutti i vostri quesiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e attivare la campanella per non perdervi nessuna notifica. Nel frattempo potete scrivere anticipatamente le vostre domande nella sezione Commenti in fondo a questa news.