Q&A POP domani 28 dicembre dalle 15: aspettiamo le vostre domande su Cinema e Serie TV!

A un passo dal nuovo anno, torna l'ultimo imperdibile appuntamento del Q&A POP di Everyeye per questo ricchissimo 2022. La diretta si terrà giovedì 28 dicembre dalle 15:00 alle 17:00. Come sempre, vi riportiamo di seguito tutte le istruzioni per partecipare alla diretta Twitch e porci ogni domanda su cinema, serie e cultura pop.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye si terrà domani 28 dicembre 2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 sul nostro canale Twitch: ci sarà ampio spazio, come sempre, per discutere delle ultime novità in fatto di cinema, serie TV e tanto altro. E le novità da commentare non mancano. Continua a crescere senza sosta il ricchissimo botteghino di Avatar 2, con i risultati del secondo weekend che l'hanno portato oltre il miliardo: avrà raggiunto l'obiettivo di James Cameron? Sembra di sì, ma ci sono alcune brutte notizie sui sequel di Avatar!

Sul lato cinema si aggiungono poi i clamorosi rumor sui nuovi villain di Captain America New World Order, mentre su piccolo schermo si avvicina a grandi passi la première di The Last of Us su Sky e NOW e le dichiarazioni dei diretti interessati si stanno moltiplicando: il Joel originale, Troy Baker, ha definito l'interpretazione di Pedro Pascal addirittura migliore della sua. Quali le vostre aspettative? Speriamo migliori del massacro spettato invece a The Witcher Blood Origin! Di questo e tanto altro parleremo nel corso del Q&A POP di domani pomeriggio: per partecipare, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo.

Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live;