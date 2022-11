Q&A POP: domani 3 novembre alle 15:00 tutte le vostre domande su film, serie e fumetti!

Anche questa settimana non poteva mancare il nostro imperdibile Q&A POP. Come sempre, vi ricordiamo di seguito tutte le info per partecipare alla diretta Twitch di Everyeye in cui siete voi a porci le domande più calde del momento. Parleremo di fatti inerenti al piccolo e grande schermo e alla cultura pop ia tutto tondo.

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye si terrà domani 3 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle 17:00 sul nostro canale Twitch: ci sarà ampio spazio, come sempre, per discutere delle ultime novità in fatto di cinema, serie TV e tanto altro. E le novità da commentare non mancano. Pochi, ma enormi topic da sviscerare al massimo. Novità dall'impatto gigantesco, Peter Safran e James Gunn soprattutto hanno preso possesso dei DC Studios: ora ci sarà da capire tutte le prossime idee per il nuovo DCU.

Dal lato dei diretti concorrenti invece, in Casa Disney, si raccolgono grandi successi e se ne preparano di altri. Dopo lunga attesa, sono spuntati tantissimi nomi per la serie Wonder Man, interessante progetto MCU. Mentre su Disney+ si è stabilito un nuovo record: Hocus Pocus 2 come film più visto di sempre, nella storia del servizio streaming. Ma per concludere, a generare grandissime discussioni saranno i veri motivi dell'addio di Henry Cavill a The Witcher.

Di questo e tanto altro parleremo nel corso del Q&A POP di domani pomeriggio: per partecipare, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo. Vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sul nostro canale Twitch sarete avvisati in anticipo dell'inizio della live; l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime e vi darà diritto ad alcuni interessantissimi bonus, tra cui le dirette senza pubblicità e l'accesso all'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.