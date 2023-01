Q&A POP domani 5 gennaio dalle 15: aspettiamo le vostre domande su Cinema e Serie TV!

Con l'arrivo del del nuovo anno, torna il primo imperdibile appuntamento del Q&A POP di Everyeye del 2023. La diretta si terrà giovedì 5 gennaio come sempre dalle 15:00 alle 17:00. Vii riportiamo di seguito tutte le istruzioni per partecipare alla diretta Twitch e porci le VOSTRE domande a tema cinema, serie e intrattenimento!

Il nuovo appuntamento con il Q&A POP di Everyeye si terrà domani 5 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle 17:00 sul nostro canale Twitch: ci sarà ampio spazio, come sempre, per discutere delle ultime novità in fatto di cinema, serie TV e tanto altro. E le novità da commentare non mancano. Ovviamente tutti gli occhi continuano a essere puntati su Avatar: La via dell’acqua, che proprio ieri sarebbe andato in pari con gli incassi al botteghino: da adesso è tutto profitto e i sequel di Avatar sono assicurati.

Nel panorama del piccolo schermo invece, un segnale importante arriva dai Marvel Studios: sembra che vedremo meno serie MCU nel 2023. Segno di voler dedicare maggiore cura a ciascuna o un risultato diretto della “bolla di titolo” lamentata dal pubblico? Ma è da casa Warner che arriva la notizia un po’ più deludente: non ci sarà un annuncio DCU complessivo per il piano decennale messo su da James Gunn. Il nuovo co-CEO l’ha smentito e ora resta da chiedersi cosa potrà annunciare.

Infine una chicca per gli appassionati dell’horror e di Sam Raimi: è uscito il teaser e si prepara il trailer di Evil Dead Rise e l’impressione è che preparino un nuovo capitolo davvero agghiacciante. Di questo e tanto altro parleremo nel corso del Q&A POP di domani pomeriggio: per partecipare, come sempre, non vi resta che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo.

